Podjetja v primežu plačilnih rokov – kdo v resnici financira posel

Med panogami, ki zahtevajo veliko strateškega načrtovanja, je tudi avtomobilska industrija, ki se spopada s hitro spreminjajočimi se tržnimi razmerami. Prehod na električna vozila, povečane okoljske zahteve in tehnološki napredek so le nekatere od sprememb, ki vplivajo na celotno panogo. Te spremembe prinašajo tako priložnosti kot tudi težave, zlasti za proizvajalce komponent. Zdajšnje zaostrene razmere v avtomobilski industriji so privedle do tega, da so končni kupci plačilne pogoje prenesli na končnega dobavitelja in tako je posledično financiranje projekta za dve leti ali več zamaknjeno v prihodnost.