Po vsakodnevnih nakupih špecerije z umetno inteligenco

Novi načini digitalnega poslovanja obljubljajo popolno zaupanje in brezhibno izkušnjo, kar je v trgovini bolj pomembno, kot je bilo kadar koli do zdaj. Visa kot vodilna družba na področju digitalnih plačil je minuli teden na dogodku Visa Global Product Drop v San Franciscu predstavila prebojne rešitve na področju digitalne trgovine, podprte z umetno inteligenco (UI), ki potrošnikom prinašajo možnost raziskovanja in kupovanja s podporo umetne inteligence. Razkrili so tudi nova strateška partnerstva in inovacije na področju plačil.

Umetna inteligenca (UI) je danes ključna gonilna sila sprememb v družbi in gospodarstvu. Visa je njen potencial prepoznala že pred več kot 30 leti, v zadnjem desetletju pa je v UI in podatkovno infrastrukturo vložila več kot tri milijarde dolarjev.

Naročnik oglasne vsebine je Visa Slovenija