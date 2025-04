Petrol širi svojo mrežo – vožnja na elektriko je še bolj enostavna

Petrol s svojo vizijo o trajnostni vožnji misli zelo resno, kar dokazujejo z rednimi projekti in naložbami, ki električnim voznikom konkretno olajšajo vožnjo. Uveljavili so se namreč kot eden glavnih igralcev pri vzpostavljanju obsežne mreže polnilnic po Sloveniji in širši regiji. Njihovo omrežje javnih polnilnic omogoča hitro, zanesljivo in preprosto polnjenje. Skupno upravljajo več kot 500 javnih električnih polnilnic, ki so strateško nameščene tako v urbanih središčih kot ob glavnih prometnih povezavah. Z vlaganjem v širitev omrežja in razvojem novih tehnologij učinkovito rušijo najpogostejši mit o električnih vozilih, da bi vozniki predolgo iskali polnilne postaje. Prizadevajo si zmanjšati razdalje med polnilnicami in zagotoviti večjo dostopnost uporabnikom.

