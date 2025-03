Petrol na Hrvaškem: Zagon vetrne elektrarne je edinstvena zgodba o uspehu

Petrol že 80 let postavlja temelje napredka in inovativnosti v naši širši regiji. S pogumom, ustreznim pristopom in zagnanimi strokovnjaki črtajo pot za prihodnje generacije. Z uspešnimi projekti odlično združujejo energetsko raznolikost in hkrati samozavestno uresničujejo pomembno zavezo trajnosti.

V Evropi se delež energije, proizvedene iz vetrnih elektrarn, povečuje in Petrol te smernice zasleduje na Hrvaškem. S postavitvijo vetrnega parka Ljubač so dokazali, da je Petrolova vizija osredotočena tudi na vetrno energijo. Park namreč s svojo močjo oskrbuje 30.000 gospodinjstev, vso proizvedeno električno energijo pa oddaja neposredno na trg. Elektrarno sestavlja devet vetrnic, vsaka z močjo 3,6 megavata, letna proizvodnja pa je od 90 do 95 gigavatnih ur. Projekt je avgusta 2021 začel poskusno obratovati, aprila 2022 pa je bil tudi uradno zagnan.

