Petrol Green: Spoznajte ekipo, ki ustvarja trajnostne rešitve prihodnosti

Inovativnost, trajnost, pogum, vizionarstvo in timsko delo so vrednote, ki so trdno zasidrane v DNK družbe Petrol. Njihov tim strokovnjakov kot gonilna sila podjetja uresničuje temeljne cilje in zaveze, ki si jih je družba zadala za prihodnosti. Ena od teh je tudi ogljična nevtralnost oziroma uresničitev projektov, s katerimi bi tudi sami zmanjšali ogljični odtis in prešli na trajnostne vire energije. Pomemben del te zaveze je projekt Petrol Green, ki je v zadnjih letih postal pomemben projekt podjetja.

Kdo stoji za tem vizionarskim projektom, ki je navdih mnogim slovenskim podjetjem? Kdo so idejne vodje, inženirji in inovatorji, ki so motor družbe in ki s svojim znanjem in kompetencami razvijajo in uresničujejo vizijo trajnostnega razvoja?

