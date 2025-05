Pet mitov o priključnih hibridih, ki so zelo daleč od resnice

Sanjate o avtomobilu, ki vam bo ponujal brezskrbnost, udobje, varnost in popolno sožitje z vašimi vrednotami o vožnji, ki je bolj prijazna do narave? Ste razmišljali o e-mobilnosti in nekako ugotovili, da ni čisto v skladu z vašo vsakodnevno cestno rutino in bi bila nemogoča izbira tudi zato, ker nimate možnosti, da bi vzpostavili svojo lastno domačo polnilnico?

Čeprav na prvi pogled mislite, da za vas ni prave zelene rešitve, se morda motite. Če spadate med tiste voznike, ki se ne želijo prilagajati posebnostim električnega avtomobila, potem je najboljša alternativa za vas priključni hibrid. Zakaj gre? To je avto s pogonom, ki lahko teče samo na elektriko, na daljših poteh pa se vključi tudi bencinski motor. To pomeni, da vam prihrani čas in skrb za polnjenje baterije, hkrati pa zagotavlja tudi velike prihranke.

A okoli priključnih hibridov obstaja cel kup govoric in mitov. Preverili smo, koliko res držijo.

