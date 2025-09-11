Predstavitvena informacija

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
Fotografija: Postopek nakupa bitcoina na Petrolovem bencinskem servisu  je primerljiv z nakupom darilne kartice in traja le nekaj minut. FOTO: Črt Piksi
Odpri galerijo
Postopek nakupa bitcoina na Petrolovem bencinskem servisu  je primerljiv z nakupom darilne kartice in traja le nekaj minut. FOTO: Črt Piksi

P. I.
11.09.2025 ob 09:21
11.09.2025 ob 10:53
P. I.
11.09.2025 ob 09:21
11.09.2025 ob 10:53

Poslušajte

Čas branja: 1:29 min.

Bitcoin je v zadnjem desetletju postal ena največjih inovacij v svetu financ. Če je bil v prvih letih povezan predvsem z navdušenci nad tehnologijo in špekulativnimi vlagatelji, ga danes obravnavajo tudi največje finančne institucije. Njegova pot od nišne digitalne rešitve do globalno prepoznanega sredstva odpira številna vprašanja, hkrati pa je bitcoin še vedno zavit v tančico mitov in predsodkov.

Razbijmo nekaj najpogostejših.

ZANIMA ME VEČ

Kriptovalute niso zakonsko priznane kot denarno sredstvo in niso predmet nadzora centralnih bank ali drugih regulatorjev. Njihova vrednost je lahko zelo volatilna in vlagatelji lahko izgubijo del ali celotno naložbo. Preden se odločite za nakup kriptovalut, se seznanite z vsemi tveganji, pogoji ponudnika in morebitnimi davčnimi obveznostmi. To besedilo je zgolj informativne narave in ni investicijski nasvet. Vsaka odločitev o naložbi je izključno vaša lastna odgovornost. Priporočamo, da se pred naložbo po potrebi posvetujete z neodvisnim finančnim svetovalcem. Petrol d.d. Ljubljana zgolj posreduje pri prodaji kuponov bitcoin v imenu in na račun prodajalca.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol

Več iz te teme:

Petrol bitins kriptovalute bitcoin digitalne valute

Priporočamo

To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Grozljiva nevihta prizadela to mesto v Bosni: »Katastrofa, česa takega v življenju ne pomnim« (VIDEO)
Po javnem sporu med Grošljevo in Kumrom se nam je oglasila Natalija Verboten
Stiska slovenskega pevca vas bo presunila: Za nasmehom se je skrivala groza (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Priporočamo

To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Grozljiva nevihta prizadela to mesto v Bosni: »Katastrofa, česa takega v življenju ne pomnim« (VIDEO)
Po javnem sporu med Grošljevo in Kumrom se nam je oglasila Natalija Verboten
Stiska slovenskega pevca vas bo presunila: Za nasmehom se je skrivala groza (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.