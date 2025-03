Pametna toplotna črpalka, ki zagotavlja več udobja

Ker se Evropa pospešeno prilagaja strožjim okoljskim predpisom in prehodu na trajnostne energetske rešitve, Samsung predstavlja napravo, ki odgovarja na izzive sedanjosti in prihodnosti – najnovejši dodatek k liniji toplotnih črpalk EHS: EHS Mono R290.

Ta inovativna toplotna črpalka zrak-voda prinaša tehnološki napredek na področju ogrevanja, saj omogoča visoko učinkovitost, okoljsko prijaznost in zanesljivo delovanje. Z delovnim plinom R290, ki ima izjemno nizek potencial globalnega segrevanja (GWP), je nova EHS Mono R290 idealna rešitev za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov. Zasnovana je tako, da zadovolji potrebe uporabnikov v sodobnih in tudi starejših objektih.

ŽELIM IZVEDETI VEČ