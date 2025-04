Obvezna nadgradnja greznic: Rok se izteka, preverite svojo napravo

Gradnja hiše na podeželju, kjer je gostota poselitve majhna, pogosto pomeni, da priklop na kanalizacijo ni mogoč. Že več kot dve desetletji se v takšnih primerih vgrajujejo male komunalne čistilne naprave. Pri starejših hišah pa odvajanje vode ni povsod ustrezno urejeno. Nekateri imajo pretočne greznice, ki dobro delujejo, marsikje pa so z njimi težave ali so celo krive, da odplake odtekajo v tla. Za neustrezne greznice se 31. decembra 2025 izteče rok za zamenjavo.

Do konca leta 2025 morajo namreč pretočne greznice nadomestiti z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) ali jih ustrezno nadgraditi lastniki tistih hiš, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 14. 12. 2002, če odvajanje in čiš­čenje komunalne odpadne vode ne ustreza predpisom, ki so veljali v času gradnje. Če njihove pretočne greznice, ki so bile v uporabi pred tem datumom, ustrezajo takratnim predpisom, pa jih morajo zamenjati ob prvi rekonstrukciji stavbe (rekonstrukcija pomeni takšen obseg obnove hiše, da je zanjo potrebno gradbeno dovoljenje).

