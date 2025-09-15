Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center si je s kakovostjo in zanesljivostjo pridobil dolgoročno zaupanje poslovnih partnerjev. Ti se nanj zanašajo pri ključnih procesih svoje oskrbovalne verige, kar je dokaz trajnega partnerstva in stabilnosti.

Danes Logistični center BTC upravlja približno 130.000 kvadratnih metrov skladiščnih površin na različnih lokacijah v Ljubljani in Novem mestu. Glavna usmeritev je izvajanje celovitih storitev 3PL v sodelovanju z izbranimi pogodbenimi partnerji, pri čemer postopno, a sistematično uvajajo avtomatizacijo procesov.

Naročnik oglasne vsebine je BTC