Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas
Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
MERKUR energija se v tem procesu uveljavlja kot eden ključnih akterjev, ki gospodinjstvom in podjetjem ponuja celovite rešitve za samooskrbo in trajnostni razvoj. »Svet je na področju energetike v izjemno dinamičnem obdobju. Ključna komponenta prehoda je pametna in nadzorovana raba energije,« poudarja Boštjan Štruc, direktor MERKUR energije. Ob tem po njegovih besedah ni dovolj le proizvodnja, temveč je bistveno, da energijo znamo uporabljati ob pravem času in na pravi način. Tako razbremenimo omrežje in hkrati zmanjšamo stroške.
Sončne elektrarne z baterijskimi hranilniki, toplotne črpalke, e-mobilnost in pametni sistemi ME Smart so rešitve, s katerimi MERKUR energija podjetjem in gospodinjstvom omogoča preprosto in varno pot v zeleno prihodnost. Vse so zasnovane tako, da uporabniku olajšajo pot do energetske samozadostnosti.
Da se ta vizija spreminja v prakso, dokazuje tudi nedavna naložba podjetja Batagel & Co. v sončno elektrarno v Dutovljah, s katero bo med drugim Postojnska jama postala prvo turistično podjetje v regiji, ki se bo v celoti napajalo z zeleno energijo.
