Nov mejnik ljubljanskega elektrodistributerja

Strategija in usmeritev z željo po uravnoteženosti med tehnološkim napredkom in stabilnostjo omrežja je prinesla prehod v podatkovno vodeno poslovanje.

V sklopu projekta Digit BELA, podprtega v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, je Elektro Ljubljana izvedel celovito digitalno preobrazbo, ki je zajela tako tehnološke in organizacijske kakor tudi kulturne spremembe. Preobrazba ni bila le sam projekt, ampak je prinesla tudi nov pristop, kjer podatki predstavljajo strateško sredstvo, pomembno osnovo za odločanje, načrtovanje in izvajanje ključnih procesov.

Srce preobrazbe je podatkovno jedro, ki je prvo te vrste v slovenskem elektroenergetskem prostoru, saj združuje tehnične (meritve, opremo, delovanje omrežja) in poslovno-finančne podatke (investicije, stroške, planiranje, kapacitete). Enotna platforma tako omogoča povezovanje podatkovnih tokov, poganja avtomatizacijo, uvaja napovedno analitiko in omogoča digitalno vodenje procesov na vseh ravneh poslovanja.

Naročnik oglasne vsebine je Elektro Ljubljana