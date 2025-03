Niste zamudili »net meteringa«, na voljo vam je NET-MET!

Kljub spremembi načina obračuna model NET-MET ohranja »neto meritve«.

Zakaj NET-MET?

NET-MET je odgovor na ukinitev letnih neto meritev pri obračunu električne energije za samooskrbne sončne elektrarne in model, ki z napredno zasnovo uravnava energetske potrebe in znižuje stroške električne energije v gospodinjstvu. Uredba, ki je začela veljati 1. 1. 2024, namreč predpisuje krajše obračunsko obdobje (en mesec) in plačilo za vso elektriko, ki je prejeta iz omrežja. V ECE so se z modelom NET-MET približali potrebam uporabnikov in ohranili prednosti prejšnje uredbe.

