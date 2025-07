Niste prijavili začetka gradnje? Vaša hiša je morda nelegalna (VIDEO)

V tokratni epizodi podkasta Deloindom se pogovarjamo o eni najbolj perečih tem za vse, ki gradijo, prenavljajo ali razmišljajo o legalizaciji objektov – spremembah in dopolnitvah gradbenega zakona. Gostimo arhitektko in prostorsko načrtovalko Heleno Kovač ter Saša Galonjo, vodjo Sektorja za sistem prostora in graditve na Ministrstvu za naravne vire in prostor. V pogovoru razčlenimo ključne novosti, ki jih prinaša novela, in osvetlimo praktične posledice za investitorje, projektante in občine.

Če vas zanimajo pravne in praktične plati gradnje, legalizacije, sprememb namembnosti ali digitalizacije postopkov, je ta epizoda obvezno poslušanje. Nadaljujte branje TUKAJ - na deloindom.si.