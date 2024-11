Nastalo so že več kot 460 novih besed

V sodelovanju Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in družbe Mastercard je zaživela inovativna pobuda prispevajkretnjo.si, namenjena bogatitvi slovenskega znakovnega jezika. Ob tem so predstavili tudi prvi slovenski Finančni slovar, ki odpira vrata v svet financ ljudem z okvarami sluha in poudarja pomen razvoja znakovnega jezika kot ključnega dela kulturne dediščine.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Mastercard