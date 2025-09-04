DELOINDOM

Najem stanovanja? September vas lahko udari po žepu

Na kup smo zbrali nekaj uporabnih nasvetov in podatkov, ki vam lahko pridejo prav, če se boste v tem mesecu odločali za najem stanovanja.
Fotografija: Cene najema nepremičnin so v Ljubljani še vedno najdražje. Foto Jairomz/Shutterstock
Cene najema nepremičnin so v Ljubljani še vedno najdražje. Foto Jairomz/Shutterstock

Kaja Berlot
04.09.2025 ob 09:29
September je na slovenskem nepremičninskem trgu že tradicionalno mesec, ko cene najemnin zrastejo. Povpraševanje se namreč v tem času močno poveča: študenti se vračajo v univerzitetna mesta, dijaki potrebujejo sobe v bližini srednjih šol, nekatere družine se zaradi novega šolskega leta ali nove službe odločajo za selitev, lastniki stanovanj pa vse te okoliščine pogosto izkoristijo za dvig najemnin svojih nepremičnin. Dodaten pritisk potem ustvarja še turistični sektor, saj se del stanovanj oddaja prek platform, kot je Airbnb, kar zmanjšuje število dolgoročnih najemov in zvišuje povprečne cene, svojo vlogo pri podražitvah pa potem igrajo še višji stroški energije, obratovanja in vzdrževanja, ki jih lastniki prenesejo na najemnike.

 

Katera so najdražja mesta in kako do ugodnejšega najema, preberite na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

