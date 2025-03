Nepremičninski strokovnjak: kdaj bodo cene začele padati?

Na trgu v Sloveniji in na Hrvaškem je vedno več novih projektov, tako da bo dogajanje ostalo živahno tudi v prihodnjih letih, kar omogoča obilo priložnosti za tiste, ki iščejo sanjsko nepremičnino ali donosno naložbo.

Kljub upočasnjevanju cene ostajajo zelo visoke in stabilne. Med najbolj zanimivimi segmenti na trgu nepremičnin so novogradnje v urbanih središčih, kjer je povpraševanje veliko zaradi sodobne infrastrukture in energetske učinkovitosti. Kot poudarja, direktor nepremičninske agencije Stoja Trade, se kupci vedno bolj ozirajo za novogradnjami v Kranju, Ajdovščini in Novi Gorici, kjer se dolga leta ni nič gradilo. »V ospredje so prišla manjša mesta s čudovitimi novimi projekti. Prav tako so zelo iskane starejše nepremičnine, ki so cenovno dostopnejše, vendar nimajo tako udobnih in sodobnih rešitev, ni pripadajočih parkirnih mest ali pa dvigal. Lahko jih sicer adaptiramo in si jih prilagodimo po svojih željah, kar v novogradnjah ni tako enostavno,« je povedal Đukić in dodal, da investitorje še vedno zanimajo naložbene nepremičnine, zlasti za kratkoročne najeme v turistično zanimivih krajih. Tudi na Hrvaškem je zelo pestro. Luksuzne nepremičnine ob obali privabljajo premožne kupce in vlagatelje, kot navaja direktor Stoje: »Prodaja poteka fantastično, kar dokazuje dejstvo, da smo pred časom razprodali celotni projekt Garden Palace Umag na Hrvaškem, pa tudi v Sloveniji je prodaja odlična. Kmalu bodo razprodani vsi naši nepremičninski projekti.«

