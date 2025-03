Na voljo je druga serija ljudskih obveznic: to je vse, kar morate vedeti

Po uspehu prve bo država izdala novo serijo obveznic, ki bo na voljo pod nekoliko drugačnimi pogoji kot lani. Obrestna mera bo tokrat 2,75-odstotna (lani 3,4-odstotna), minimalni znesek vpisa bo znašal 1000, maksimalni pa 250.000 evrov. Cilj je podoben kot lani, in sicer da bi država izdala za 260 milijonov evrov obveznic. Obresti bodo neobdavčene do višine tisoč evrov.

Obrestna mera v višini 2,75 odstotka pomeni, da bo vlagatelj v primeru vpisa za deset tisoč evrov obveznic vsako leto prejel 275 evrov obresti, v treh letih torej skupaj 825 evrov. Obresti se bodo izplačevale vsako leto 28. marca, prvič 28. marca 2026. Glavnica se bo nato izplačala ob zapadlosti obveznic v marcu 2028.

Lani se je skoraj deset tisoč državljanov odločilo za nakup tako imenovane ljudske obveznice. Odprtih je bilo več kot pet tisoč novih trgovalnih računov.

