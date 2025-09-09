Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

Poleg ponovitev priljubljenih predstav iz prejšnjih sezon se bo na odru zvrstilo šest premier, štiri operne: Potovanje v Reims, Tristan in Izolda, La traviata in Carmina Burana, ter dve baletni: Slika Doriana Graya in Alica v čudežni deželi.

Prve ponovitve bodo na odru že septembra

16. in 17. septembra bo mlajše občinstvo zabavala baletna uspešnica lanske sezone Mali princ koreografa in umetniškega direktorja ljubljanskega baleta Lukasa Zuschlaga na glasbo skladateljice Aleksandre Naumovski Potisk. Ta je nastala po noveli pisatelja Antoina de Saint-Exupéryja, ki spremlja številne generacije že od samega nastanka in nas s svojo vizijo človeških vrednot opogumlja, da te poiščemo v sebi. Tako to ni le predstava za otroke – nastopajoči popeljejo občinstvo vseh generacij v »gledališče planeta«, v čaroben svet in v vsakdanje življenje.

