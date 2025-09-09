Predstavitvena informacija

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
FOTO: Darja Štravs Tisu
FOTO: Darja Štravs Tisu

09.09.2025
09.09.2025 ob 14:57
09.09.2025 ob 14:50
09.09.2025 ob 14:57

Poleg ponovitev priljubljenih predstav iz prejšnjih sezon se bo na odru zvrstilo šest premier, štiri operne: Potovanje v Reims, Tristan in Izolda, La traviata in Carmina Burana, ter dve baletni: Slika Doriana Graya in Alica v čudežni deželi.

Prve ponovitve bodo na odru že septembra

16. in 17. septembra bo mlajše občinstvo zabavala baletna uspešnica lanske sezone Mali princ koreografa in umetniškega direktorja ljubljanskega baleta Lukasa Zuschlaga na glasbo skladateljice Aleksandre Naumovski Potisk. Ta je nastala po noveli pisatelja Antoina de Saint-Exupéryja, ki spremlja številne generacije že od samega nastanka in nas s svojo vizijo človeških vrednot opogumlja, da te poiščemo v sebi. Tako to ni le predstava za otroke – nastopajoči popeljejo občinstvo vseh generacij v »gledališče planeta«, v čaroben svet in v vsakdanje življenje.

Naročnik oglasne vsebine je SNG Opera in balet Ljubljana

