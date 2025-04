Na celjskem sejmišču bosta med 8. in 11. aprilom dva najpomembnejša strokovna sejma v jugovzhodni Evropi – Mednarodni industrijski sejem (MIS) in Sejem komunalne opreme, ravnanja z odpadki in vodnih tehnologij (KOMOT). Na več kot 25.000 m2 razstavnih površin si bodo obiskovalci lahko ogledali najsodobnejše in tehnično najbolj dovršene stroje, industrijske robote, orodja, aplikacije in rešitve prihodnosti. Z več kot tisoč blagovnimi znamkami se bo predstavilo nad 370 razstavljavcev iz kar 36 držav. Organizatorji so morali za oba sejma dodatno postaviti tri montažne dvorane, tako se bodo razst...