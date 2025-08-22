Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

Kaj se zgodi, ko se šport, kot je kolesarjenje, sreča s poslom? Nastane edinstven dogodek, ki združuje strast do gibanja, posla in moč ekipnega duha ter odpira nove priložnosti za povezovanje z ljudmi, ki si delijo podobne vrednote in cilje. Prav takšen dogodek se bo prvič zgodil 6. septembra 2025 v Kranju, kamor Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo kolesarsko preizkušnjo za dvojice po vzoru Dirke po Franciji. Pričakujte neponovljivo kolesarsko doživetje, ki presega zgolj športno tekmovanje.

Naročnik oglasne vsebine je Merkur zavarovalnica