Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
Fotografija: Ljubljana ostaja med prvimi priložnostmi v regiji. FOTO: Getty Images
Ljubljana ostaja med prvimi priložnostmi v regiji. FOTO: Getty Images

Obseg transakcij se postopno povečuje, kar pomeni, da se vrača likvidnost in da so kupci in prodajalci pripravljeni sprejemati realnejše cene.

Čeprav se trg še vedno ni vrnil na ravni izpred nekaj let, so signali jasni: kapital se vrača v sektor, vlagatelji pa iščejo kakovostne priložnosti. V nasprotju s prejšnjim obdobjem, ko so številni posli obstali zaradi visokih obrestnih mer in gospodarske negotovosti, je danes razpoloženje na trgu bolj umirjeno, a bistveno bolj pozitivno.

Ključni izraz, ki ga je treba razumeti v tem kontekstu, je donosnost (angl. yield). To je preprosta enačba, ki ponazarja razmerje med čistim letnim najemnim prihodkom in vrednostjo nepremičnine.

Če stavba na leto prinese 100 tisoč evrov in je donosnost pet odstotkov, znaša njena vrednost dva milijona. Če se donosnost zniža na 4,7 odstotka, vrednost iste stavbe poskoči na približno 2,13 milijona evrov. Že majhno znižanje donosnosti torej pomeni velik kapitalski učinek oziroma precej poveča vrednost nepremičnine.

Prav zato investitorji pozorno spremljajo spremembe v donosnosti, saj znižanje prinaša kapitalski dobiček, zvišanje pa izbris dela vrednosti.

To je tržno sporočilo. Pred sprejetjem naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Generali Investments d. o. o., Ljubljana.

Naročnik oglasne vsebine je Generali Investments

