Ljubitelji živali, pozor! Prijavite svojega hišnega ljubljenčka na nagradni fotonatečaj

Ne glede na to, ali imate kužka, muco, zajčka, hrčka ali katero drugo živalco, je zdaj čas, da jo postavite v središče pozornosti! Z veseljem napovedujemo nagradni fotonatečaj Ljubljenčki v objektivu, ki se je že začel v sredo, 19. marca. Vabimo vas, da z nami delite najlepše trenutke svojih hišnih ljubljenčkov in se potegujete za privlačne nagrade. S posebnimi nagradami bodo nagrajeni trije najbolj simpatični hišni ljubljenčki. A ne le to – nagrade čakajo tudi nekaj srečnih glasovalcev!

Kako lahko sodelujete in kaj morate storiti?

Za več informacij KLIKNITE TUKAJ.