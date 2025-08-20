Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

V najnovejši epizodi podkasta Sovoznik je gost Borut Fakin, direktor največje vinske kleti v Istri – Vinakoper. Na sovoznikovem sedežu razkriva, kako so letos na prestižnem tekmovanju Decanter v Londonu dosegli enega največjih uspehov v zgodovini kleti: platinasto medaljo, naziv Best of Show ter uvrstitev enega od svojih vin med najboljših 50 na svetu. »Ko med 18.000 vzorci iz 57 držav tvoje vino izberejo med najboljše, veš, da si na pravi poti,« pravi Fakin.

