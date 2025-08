Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

Vam je dovolj vročega mestnega asfalta in dolgočasne vsakodnevne rutine? Dolgotrajno načrtovanje ni potrebno – Crikveniška riviera je popolna izbira za spontani, »last minute« pobeg na morje! Ne glede na to, ali ste v Zagrebu, Ljubljani ali okolici, do kristalno čistega morja prispete že v nekaj urah vožnje.

Ko si zaželite oddiha, je Crikveniška riviera le korak stran!

Crikveniška riviera je idealna destinacija za vse, ki si želijo hiter, spontan in preprost pobeg na obalo. Je le nekaj ur vožnje od Zagreba, Ljubljane, Varaždina, Maribora in drugih mest v regiji. Ne glede na to, ali se za pot odločite zjutraj ali dan prej, vas tukaj pričakajo čisto morje, vonj borovcev in prepoznavna mediteranska atmosfera. Crikvenica, Dramalj, Jadranovo in Selce ponujajo vse za brezskrben »last minute« oddih – brez stresa in brez napornega načrtovanja. Več kot stoletje tradicije gostoljubnosti, naravne lepote, bližina in preprost dostop uvrščajo Crikveniško riviero med top destinacije za oddih. Odhod zjutraj, že popoldne pa osvežujoč skok v morje!

Naročnik oglasne vsebine so Jadran Hoteli & Kampovi, Jadran d.d.