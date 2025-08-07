Kupujete novogradnjo? Če opazite to, takoj odidite

Praksa namreč kaže, da se številni novi gradbeni projekti že hitro izkažejo za jalove, saj se že kratek čas po vselitvi pokažejo prve razpoke, vdori vode, problemi s pomanjkljivimi izolacijami in neustrezno postavljenimi instalacijami. Kako torej prepoznati slabo grajeno hišo ali blok, še preden podpišete pogodbo?

Kakšni so znaki slabe gradnje, zakaj je pritožb vsako leto več in kaj je treba preverite pred nakupom, preberite v članku na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.