DELOINDOM

Kupujete novogradnjo? Če opazite to, takoj odidite

Nakup novogradnje je običajno sinonim za premišljenost, energijsko učinkovitost in brezhibno stanje. Pa je res vedno tako?
Fotografija: Nova gradnja ne zagotavlja vedno bivanja brez težav. Foto Nopparat Khokthong/Shutterstock
Odpri galerijo
Nova gradnja ne zagotavlja vedno bivanja brez težav. Foto Nopparat Khokthong/Shutterstock

Kaja Berlot
07.08.2025 ob 08:17
07.08.2025 ob 08:17
Kaja Berlot
07.08.2025 ob 08:17
07.08.2025 ob 08:17

Poslušajte

Čas branja: 0:49 min.

Praksa namreč kaže, da se številni novi gradbeni projekti že hitro izkažejo za jalove, saj se že kratek čas po vselitvi pokažejo prve razpoke, vdori vode, problemi s pomanjkljivimi izolacijami in neustrezno postavljenimi instalacijami. Kako torej prepoznati slabo grajeno hišo ali blok, še preden podpišete pogodbo?

 

Kakšni so znaki slabe gradnje, zakaj je pritožb vsako leto več in kaj je treba preverite pred nakupom, preberite v članku na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

novogradnje kupovanje novogradnje nakup nepremičnine na kaj biti pozoren slaba gradnja

Priporočamo

Napovedi se uresničujejo, pripravite se na nov vročinski val
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)
Na delu prevaranti? Ko dobijo plačilo, zapustijo delovišče in se potuhnejo (FOTO)
Trije astrološki znaki z najmočnejšim materinskim nagonom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Napovedi se uresničujejo, pripravite se na nov vročinski val
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)
Na delu prevaranti? Ko dobijo plačilo, zapustijo delovišče in se potuhnejo (FOTO)
Trije astrološki znaki z najmočnejšim materinskim nagonom

Izbrano za vas

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.