Ksenija Benedetti: Takih nožev v hrbet se ne da nikoli izvleči

Imeli smo Trumpa, ki bi v Palestini sezidal turistični luna park, Dončiča, ki se ga je premestilo/prodalo kot hlod lesa, mlade v Srbiji, ki se ne dajo, Jankovičevo ljubezensko pismo, Prešernovo proslavo brez predsednika vlade in nespodobno referendumsko pobudo s klofuto kulturnim delavcem.

Kulturniki, raus

Dajte no, prosim. Nehajte. Sklicati referendum zato, da ne bi kulturnik, ki vam ni všeč, dobil boljše pokojnine in da dobite 2 točki pri svojih navijačih, ki bi kulturo kar zradirali? In to referendum, ki ga plačamo vsi in ki stane 5 milijonov evrov? Kar bi bilo – kakšen absurd - za 70 let dodatkov k pokojninam peščici najzaslužnejših za bogatitev slovenske kulturne krajine. Polna luna z vso silo.

Ihta proti temu zakonu je s strani opozicije velika. Kot je ihta do nekaterih umetnikov, ki jih ne prenašajo. Pokažite mi, prosim, kulturnike v Sloveniji, ki so obogateli s svojim delom. No? Ne gre? Seveda ne. Ker jih ni. Razen morda kdo, ki slučajno kaj podeduje.

Če hočejo umetniki bolje zaslužiti, se je treba prodati v reklame, zabavljaške prazne nadaljevanke in podobne ničevosti. Res je, da so pokojnine prenizke, res je, da bi jih morali občutno dvigniti, da bi upokojenci lahko živeli človeka dostojno življenje. Res je, da so tudi plače v nekaterih ljudi žejnih branžah nizke, medicinske sestre, zdravstveniki, negovalci, reševalci, vsi po vrsti, so tudi po plačni »reformi«, občutno premalo plačani. To bom ponavljala v nedogled, dokler ne bo občutno bolje.

Res je tudi, da se davkoplačevalski denar brezvestno razmetava, kot bi se neskončno množil v lončku kuhaj in res je tudi, da odgovornost za mučke, kraje in barabije prevzame le redkokdo, pa tudi kaznovan je redkokdo.

Se je res treba spraviti na tistih par umetnikov in umetnic? In plačati za vašo preračunljivo ihto 5 milijonov evrov? Ne bi raje ...

