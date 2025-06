Ksenija Benedetti: Napovedala sem jima 6 mesecev ljubezni. Prehitela sta me.

Elon in Donald sta se zlasala kot dva mulca.

»Daj mi igračo nazaj!«

»Ne!!! Igrača je moja!«

»Ti si grd, grd!«

»Ne, ti si grd! Najgrši!«

»Ti si posiljeval mladoletnice!«

»Ti si pozdravil kot fašisti!«

»Tvoj proračun je grozljiv!«

»Droge so ti skisale možgane!«

»Zaradi mene si zmagal!« (Čakam še na kako izjavo, da je zanj računalniško zgoljufal štetje glasov.)

»Vzel ti bom vse državne posle!«

»Kar daj, me zanima, kdo ti bo vozil astronavte in hrano na vesoljske postaje!«

»Deportiral te bom!«

»Booooo!!!«

»Booooo!!!!!!!«

Napovedala sem jima 6 mesecev ljubezni. Prehitela sta me.

Kaj sedi v glavah volivcev?

Kar se dogaja Ameriki, bi se lahko dogajalo tudi kje v Evropi. Ljudje so mrtvo hladno izvolili človeka, ki je prehitel originalnega Narcisa, egocentričnega arogantneža brez empatije, mizogina, maščevalnega manipulativnega neodgovornega sebičneža, hujskaškega vzvišenega vulgarnega lažnivca. In ga kljub vsemu še kar naprej podpirajo, sicer malce manj kot prej, a vseeno ne bistveno manj kot bi si zaslužil.

Dere se in trka po prsih, da so cene padle, in ko mu njegovi (njegovi!) volivci odvrnejo, da to ne drži, se dere in laže še bolj. In grozi tistim, ki si upajo na glas povedati, da je cesar gol, da jih bo deportiral v El Salvador. Nazadnje je grozil glasbeni legendi Bruceu Springsteenu. Ker ni bil tiho. In se spravil še na njegov videz. Da bi se prej sam pogledal v ogledalo, mu ne pade na misel.

To, da je Amerika dala veto na slovenski predlog resolucije o Gazi v Varnostnem svetu Združenih narodov in da ima njihova veleposlanica obraz to utemeljevati z nonsensi, je brutalnost vseh brutalnosti. To, da nekdanji slovenski predsednik ne bi označil neskončnega pobijanja ljudi kot genocid, je absurd ...

Preberite celotno kolumno TUKAJ, na Onaplus.si.