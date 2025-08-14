DELOINDOM

Kopanje v sladki vodi? Skrita nevarnost, o kateri skoraj nihče ne govori

Medtem ko so lastniki psov na nevarnost vsaj deloma opozorjeni, za ljudi v Bohinju ni videti niti ene opozorilne table.
Fotografija: Ljudje se sprašujejo, zakaj ob Bohinjskem jezeru ni postavljenih opozorilnih tabel za kopalce. Foto Frank Lambert/Shutterstock
Odpri galerijo
Ljudje se sprašujejo, zakaj ob Bohinjskem jezeru ni postavljenih opozorilnih tabel za kopalce. Foto Frank Lambert/Shutterstock

Kaja Berlot
14.08.2025 ob 07:48
14.08.2025 ob 07:48
Kaja Berlot
14.08.2025 ob 07:48
14.08.2025 ob 07:48

Poslušajte

Čas branja: 0:49 min.

Prejšnji teden so v Bohinju potrdili, da je psička, ki je junija poginila po kopanju v jezeru, umrla zaradi zastrupitve s cianobakterijami. Analize so v vodi pokazale prisotnost toksinov, ki so nevarni ne le za živali, ampak tudi za ljudi – predvsem otroke, ki med igro pogosto pogoltnejo nekaj vode, ter ljudi z oslabljenim imunskim sistemom. 

 

Kaj so cianobakterije in zakaj so nevarne, kaj pravijo pristojni in zakaj opozoril za ljudi ni, preberite v članku na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Bohinjsko jezero cianobakterije kopanje v jezeru izsledki nijz opozorila nijz

Priporočamo

Premium
V Bočni so zlomljeni v bolečini, 17-letni gasilec žrtev pijanega voznika
Po upokojencih zdaj na vrsti še delavci: plače že avgusta nižje
Premium
Ali jo je ugriznil šakal ali pes?
Robert Golob in Tina Gaber naj bi se še letos poročila

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

Premium
V Bočni so zlomljeni v bolečini, 17-letni gasilec žrtev pijanega voznika
Po upokojencih zdaj na vrsti še delavci: plače že avgusta nižje
Premium
Ali jo je ugriznil šakal ali pes?
Robert Golob in Tina Gaber naj bi se še letos poročila

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.