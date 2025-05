Ko zadnji žvižg oznani konec tekme, se pravi izziv šele začne

Kaj nas pri tem ovira in kako upravljati denar, je bila osrednja tema dogodka Kariera po karieri Zavarovalnice Triglav, ki želi mladim vrhunskim športnikom pomagati okrepiti finančne veščine.

Finančna pismenost je nujna veščina za uspešno in brezskrbno prihodnost vsakega od nas, vendar številne raziskave kažejo, da imamo v Sloveniji na tem področju številne izzive. Zato je Skupina Triglav pod okriljem trajnostne pobude Zavarujmo prihodnost za športnike, športne zveze in druge poslovne partnerje že drugo leto zapored organizirala dogodek Kariera po karieri: O financah malo drugače. Skupaj s strokovnjaki in izbranimi gosti, med katerimi so bili vrhunski aktualni in nekdanji športniki ter uspešni posamezniki, so v družbi več kot 150 športnikov in športnic, trenerjev ter predstavnikov zvez, klubov in drugih partnerjev osvetlili nekatera pomembnejša vprašanja s področja finančne pismenosti in predstavili rešitve, ki v praksi delujejo.

Kako se vnaprej ustrezno pripraviti na nepričakovane življenjske situacije? Kaj pomeni razpršitev tveganja in kakšno vlogo imajo zavarovanja na poti do finančne varnosti in brezskrbne kariere? Vsaj osnovno poznavanje financ in osebnih financ je v današnjem svetu nuja, še posebej pa je ta veščina pomembna za vrhunske športnike, ki so zaradi kombinacije mladosti, razmeroma visokih dohodkov in časovno omejene kariere izpostavljeni (še) večjim tveganjem kot običajni posamezniki.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav