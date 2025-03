Kaj nastaja ob znanih slovenskih termah

Povpraševanje po sodobnih varovanih stanovanjih, ki ponujajo prilagojeno bivanje za starejše osebe, narašča. V tretjem življenjskem obdobju je pomembno, da živimo v spodbudnem okolju in se vključujemo v skupnost, saj imamo tako več možnosti tudi za socializacijo. Socialni stiki so namreč izjemno pomembni za ohranjanje kognitivnih sposobnosti in splošnega zadovoljstva v starosti.

Resort Srebrni gaj, ki ga podjetje GH Holding gradi v Dolenjskih Toplicah, je odličen primer takšnega projekta. Gre za premišljeno zasnovan kompleks varovanih stanovanj in hiš, ki starejšim omogoča čim daljšo samostojnost, hkrati pa spodbuja socializacijo in povezanost med stanovalci. Blizu term, v objemu narave, a hkrati v bližini vse potrebne infrastrukture – Srebrni gaj ponuja sodoben koncept bivanja, ki postavlja nove standarde za prihodnost varovanih stanovanj v Sloveniji.

Naročnik oglasne vsebine je GH Holding