Kje je moj paket? Vprašajte Pio, ki obvlada 12 narečij

Čeprav storitve Pošte Slovenije temeljijo na fizičnih storitvah, se intenzivno prilagaja prihodnosti in razvija trende na področju dostave in avtomatizacije procesov. Pri tem ima vedno v mislih čim boljšo uporabniško izkušnjo. Eden večjih projektov, ki tudi v javnosti močno odmeva, je poštna interaktivna asistentka Pia, ki z umetno inteligenco izboljšuje delovanje kontaktnega centra in uporabniško izkušnjo. »Ljudje Pie pogosto sploh ne prepoznajo kot umetno inteligenco, kar je dokaz, da deluje izjemno naravno in učinkovito,« pravi Slavko Ovčina, direktor IKT rešitve v Pošti Slovenije. V intervjuju razkriva, kaj še prinaša digitalna preobrazba podjetja.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije