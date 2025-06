Kje boste dobili kakovostno meso za žar?

Sveže meso blagovne znamke Anton nosi tudi oznako Izbrana kakovost – Slovenija. Oznaka, ki potrjuje slovensko poreklo mesa, pomeni, da se je žival rodila in bila vzrejena v Sloveniji, prav tako pa so se vse faze priprave mesa izvedle v Sloveniji. Marsikdo ne ve, da za celotnim procesom proizvodnje mesa in mesnih izdelkov stoji slovenska agroživilska veriga, trenutno še pod imenom Skupina Farme Ihan – ker v Ihanu nimajo več prašičjih farm, bodo v kratkem izvedli tudi preimenovanje skupine v Skupino Anton.

Skupina združuje celoten proces od reje do predelave – pri svinjskem mesu obvladujejo celoten proces od vzreje pujskov na svojih farmah do pitanja prašičev na slovenskih kmetijah ter predelave. Preskrbo z govejim svežim mesom zagotavljajo z nakupom govedi, ki je bila rojena in vzrejena v Sloveniji, pri čemer sodelujejo s slovenskimi kmetijami in slovenskimi kmetijskimi zadrugami. Sami pridelujejo tudi krmo za živali, obdelujejo namreč več kot 1.650 hektarov kmetijskih zemljišč, na katerih pridelujejo travno in koruzno silažo in različna žita. Tako proizvedeno krmo porabijo za prehrano prašičev in krav molznic. Za ustrezno zdravstveno stanje vseh živali v Skupini pa skrbi njihova lastna veterinarska služba.

PREBERITE VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Farme Ihan – KPM, d. o. o.