Kdo je v ozadju slovenskih plezalnih uspehov

Z izjemno odgovornostjo kapitana krmari dve 'ladji' – odlično člansko plezalno reprezentanco in prestižni plezalni center v Kopru. Pod njiju je podpisan in z njima živi vsak dan. Adrenalin popusti šele zvečer, ko mu uspe utišati telefon in umiriti tempo.

Življenjepis Luka Fonde polnijo številne vloge, v katerih se je, zaradi svoje drzne, a jasne vizije, odlično znašel. Nekoč plezalec in fotograf je zdaj trener članske reprezentance v športnem plezanju in glavni motor plezalnega centra Plus Climbing. Center je zrasel na njegovo pobudo in z njegovimi sredstvi. Pravi, da je to njegov največji zalogaj doslej.

Zaveda se, da samo odlična plezalna infrastruktura reprezentanci omogoča celovite treninge na vrhunski ravni; da jim zaradi takšnega centra ni treba v tujino. Tudi to pripomore, da se lahko skupaj z njimi veselimo dosežkov na mednarodnih tekmah, kjer posegajo po najvišjih mestih. In zahvaljujoč Fondi lahko Koper vsak september gosti tekme svetovnega pokala.

Naročnik oglasne vsebine je Toyota Slovenija