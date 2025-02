Kdo je dobil več kot 100 tisoč evrov?

Gorenjska banka je zato razvila donatorski projekt Srce za velike zgodbe, s katerim aktivno sodeluje pri razvoju aktualnih projektov na področjih varstva okolja in trajnosti, socialne vključenosti in humanitarne pomoči. Tako je 39 klubov in organizacij prejelo donacije v skupni vrednosti 100.000 evrov.

Naročnik oglasne vsebine je Gorenjska banka