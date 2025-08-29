Predstavitvena informacija

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
Fotografija: Skupinska sejemska predstavitev na sejmu Transport Logistic 2025. FOTO: SPIRIT Slovenija, javna agencija
Odpri galerijo
Skupinska sejemska predstavitev na sejmu Transport Logistic 2025. FOTO: SPIRIT Slovenija, javna agencija

P. I.
29.08.2025 ob 15:03
29.08.2025 ob 15:07
P. I.
29.08.2025 ob 15:03
29.08.2025 ob 15:07

Poslušajte

Čas branja: 1:04 min.

Na podlagi izraženega interesa bo agencija oblikovala seznam sejmov, na katerih bo organizirala skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva.

Z namenom spodbujanja uspešnega mednarodnega poslovanja slovenskih podjetij javna agencija SPIRIT Slovenija načrtuje izvedbo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2026 in 2027. Sejemski nastopi namreč prispevajo k bolj učinkovitemu poslovanju podjetij v tujini, saj omogočajo predstavitev izdelkov, storitev in tehnoloških rešitev potencialnim poslovnim partnerjem, pridobitev novih poslovnih stikov in spoznavanje tujega trga.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija, javna agencija

Več iz te teme:

SPIRIT Slovenija javna agencija sejem podjetništvo poslovanje v tujini

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, Mestna občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, Mestna občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.