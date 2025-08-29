Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?
Na podlagi izraženega interesa bo agencija oblikovala seznam sejmov, na katerih bo organizirala skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva.
Z namenom spodbujanja uspešnega mednarodnega poslovanja slovenskih podjetij javna agencija SPIRIT Slovenija načrtuje izvedbo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2026 in 2027. Sejemski nastopi namreč prispevajo k bolj učinkovitemu poslovanju podjetij v tujini, saj omogočajo predstavitev izdelkov, storitev in tehnoloških rešitev potencialnim poslovnim partnerjem, pridobitev novih poslovnih stikov in spoznavanje tujega trga.
Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija, javna agencija