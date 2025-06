"Katastrofalno" prvo leto jih ni ustavilo

Mitja Majcen je z odločitvijo, ki mu je leta 2005 obrnila karierno pot, nadaljeval očetovo poslanstvo in ustvaril enega največjih ekoloških nasadov breskev v Sloveniji. »Z ženo sva leta 1995 končala študij agronomije in začela delati vsak v svojem podjetju. Leta 2005, torej po desetih letih, sva se odločila, da ostaneva na kmetiji,« nam je povedal Mitja Majcen in dodal, da je bila to odločitev, ki je za vedno zaznamovala usodo njihove kmetije.

Razmere na trgu so ga spodbudile k veliki spremembi – prehodu na ekološko pridelavo vipavskih breskev. »Če bo crknilo, pa naj crkne«, je takrat rekel. In ni. Namesto tega so skozi leta učenja, preizkušenj, prilagajanj in trdega dela obvladali zahteven prehod v ekološko kmetovanje. Danes njihova kmetija v Vipavski dolini slovi po okusnih, dišečih eko breskvah, ki jih že vrsto let odkupuje tudi Fructal. Domači kupci prihajajo celo iz Štajerske in Gorenjske.

