Kar 2,5 % letno? Redkost na slovenskem trgu, ki jo morate izkoristiti

Ustvariti prihranke ni majhna stvar – zahteva disciplino, načrtovanje in tudi odpoved kratkoročnim užitkom. Če vam je to uspelo, si resnično lahko čestitate, saj ste na odlični poti k finančni svobodi. Vedeti morate, kako boste te prihranke čim bolje izkoristili in kako boste z njimi pametno upravljali in jih oplemenitili. Le tako bodo lahko služili vašim dolgoročnim ciljem.

Svoje prihranke razporedite tako, da boste ohranili likvidnost za nepričakovane izdatke in obenem izkoristili priložnosti za rast. Morda je čas, da del prihrankov usmerite v varne naložbe, ki vam bodo dolgoročno prinašale dodaten dohodek ali večjo vrednost. Ključno je, da imate jasno zastavljene finančne cilje, ki lahko zadevajo finančno stabilnost družine, sanje o lastnem domu, izobraževanje otrok ali udobnejšo pokojnino. Pri tem je pomembno, da ostanete dosledni, spremljate svoje rezultate in po potrebi prilagajate strategijo. Intesa Sanpaolo Bank ponuja depozite z letno obrestno mero 2,5 %*, kar je trenutno ena izmed najbolj konkurenčnih ponudb na trgu.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Intesa Sanpaolo Bank