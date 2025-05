Kam z otroki med poletnimi počitnicami?

Prihaja namreč Olimpijski športni tabor s Foksijem in znanimi olimpijci!

Športni tabor je sicer namenjen otrokom med 8. in 13. letom, ki si želijo aktivnih počitnic, polnih različnih športnih dejavnosti, igre in prijetnega druženja. Letos bo potekal v idiličnem okolju Term Olimia, in sicer med 6. in 11. julijem. Otroci bodo v sproščenem okolju spoznavali številne olimpijske športne panoge, se učili novih veščin in razvijali gibalne sposobnosti. Kaj vse se bo na športnem taboru za otroke dogajalo?

PREBERITE VEČ

Naročnik oglasne vsebine je OKS