Kam trenutno vlagajo denar najbolj izkušeni vlagatelji?

Tisti, ki dobro razumejo finančne trge, trenutno denar usmerjajo v sredstva, ki so se že v zgodovini izkazala kot najbolj zanesljiva. Množično posegajo po zlatu, saj je ena izmed redkih oblik naložb, ki je prestala preizkus časa. Že tisočletja je simbol bogastva in finančne varnosti. Ker ni vezano na noben denarni sistem, ga ne ogrožajo tveganja, ki sicer spremljajo druge oblike varčevanja in naložb. Njegova povprečna letna donosnost namreč presega 10 %, kar ga postavlja nad večino tradicionalnih naložb, kot so obveznice, delnice ali varčevalni računi. Prav tako se je v zadnjih 20 letih njegova vrednost povečala za skoraj 700 %, v zadnjih petih letih pa je vrednost zrasla za več kot 95 %, kar potrjuje njegov dolgoročni potencial in izjemno stabilnost. A pomembno je, da za nakup izberemo zaupanja vrednega ponudnika, kot je podjetje Goldman Graff.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Goldman Graff