Kakšne materiale uporabljajo slovenski zobozdravniki?

Uvedba novih standardnih materialov pa žal ne temelji na strokovnih merilih, kot so funkcionalnost, klinična učinkovitost ali znanstveni dokazi, temveč zgolj na načelu najnižje cene. Po mnenju številnih strokovnjakov bodo predlagane spremembe dolgoročno škodile pacientom in kakovosti zdravstvenih storitev.

Do zdaj so se za prevleke in zobne mostičke uporabljale pretežno srebro-paladijeve in druge polžlahtne zlitine, ki so znane po visoki kakovosti, dolgoletni klinični uporabi, odlični biokompatibilnosti in neferomagnetnosti. Nova ureditev pa v zobozdravstvo uvaja kobalt-kromove zlitine ali zlitine s primeljivimi lastnostmi, ki pa s seboj prinašajo številna tveganja za zdravje in dobro počutje pacientov.

Naročnik oglasne vsebine je Zlatarna Celje