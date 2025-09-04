Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

Zaradi prizadevanj za zmanjšanje emisij CO2 in prehoda na okolju prijaznejše vire energije postajajo obnovljivi viri nedvomno vse bolj zanimiv in pomemben del prihodnosti energetske oskrbe. Prav tako se napredkom tehnologije odpira vse več priložnosti za integracijo obnovljivih virov v obstoječe tradicionalne energetske sisteme, kar uporabnikom omogoča bolj fleksibilno, trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo v prihodnosti.

Prav na tem področju ima podjetje Butan plin bogate izkušnje in znanje. Kot strokovnjak za celovite energetske rešitve podjetjem in gospodinjstvom poleg klasične dobave utekočinjenega naftnega plina (UNP), ponujajo tudi tehnično dovršene energetske rešitve, ki zmanjšujejo stroške, povečujejo energetsko neodvisnost in omogočajo prehod v nizkoogljično prihodnost.

O tem smo govorili z Bojanom Stojanovićem, vodjo prodaje in razvojnih projektov pri podjetju Butan plin, ter Edijem Grbcem, vodjo ključnih kupcev, ki nam je predstavil tudi potek energetske optimizacije poslovnega objekta Barka v Kopru in rešitve, primerne za stanovanjsko – poslovne objekte objekte.

