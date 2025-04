Kakšen okus ima pravo slovensko meso?

Ko posežete po mesu s tem znakom, najprej naredite veliko dobrega zase, obenem pa za slovensko podeželje, samooskrbo Slovenije, slovensko gospodarstvo in okolje. To potrjujeta tudi naša sogovornika Marko Majer, vodja certificiranja prehranskih izdelkov v Bureau Veritas, in dr. Luka Juvančič, agrarni ekonomist in izredni profesor ekonomike naravnih virov na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Z nakupom mesa z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« boste dobili meso slovenskega porekla odlične kakovosti, ki je zaradi kratkih dobavnih poti tudi bolj sveže. Marko Majer iz Bureau Veritas pojasnjuje: »Vse perutninsko in goveje meso z znakom 'izbrana kakovost – Slovenija' je v celoti pridelano in predelano v Sloveniji. Zagotovljena mora biti tudi sledljivost, kar je pri nas zelo dobro urejeno z registri živali. Krmni obrok za govedo mora vsebovati najmanj 50 odstotkov voluminozne krme in v njem ne sme biti sestavin z negativnega seznama, na katerem so navedeni dodatki in krmila, ki niso dovoljeni v shemi 'izbrana kakovost'. Pri perutnini mora biti krma brez animalnih proteinov, dodan ji mora biti selen, saj ta povečuje hranilno vrednost mesa in ima številne ugodne vplive na človeški organizem. Transport živali pri govedu ne sme biti daljši od šest ur, pri perutnini pa ne daljši od pet ur.«

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano