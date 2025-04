Kako zmanjšati bolniške odsotnosti in izboljšati produktivnost zaposlenih

Brez njega ne moremo opravljati niti svojega poklica, saj bolezen omejuje naše sposobnosti in vpliva na našo vsakodnevno produktivnost. To je še posebej pomembno v današnjem času, ko dolge čakalne dobe in pomanjkanje hitro dostopnih zdravstvenih storitev vplivajo na številne posameznike in podjetja.

Prebivalstvo se stara, zdravstveni izzivi pa so vse večji. Stroka vsako leto na mednarodni dan zdravja, 7. aprila, opozarja na pomen izobraževanja, preventive in dostopnosti zdravstvenih storitev. Prav zadnje je pogoj za to, da lahko učinkovito poskrbimo zase in za svoje počutje. A skrb za zdravje ni zgolj individualna. Danes zaposleni ne pričakujejo le plače, ampak si želijo varnosti in dostopa do hitre in kakovostne zdravstvene oskrbe. Zdravje zaposlenih je zato temeljna naložba, ki prispeva k boljšemu podjetniškemu uspehu.

Naročnik oglasne vsebine je PRVA Osebna zavarovalnica, d. d.