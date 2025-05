Kako vse več Slovencev dobi hiter dostop do zdravnika

A ko gre za zdravje, čas ni le denar – je kakovost življenja.

Zato si vse več posameznikov in družin v Sloveniji išče alternativne poti do hitre, kakovostne obravnave. Ena izmed najbolj priljubljenih rešitev je Zdravstvena polica Varuha zdravja, produkt Vzajemne, ki z več kot 180 izvajalci po Sloveniji in tujini omogoča zanesljiv in hiter dostop do zdravnika.

Od poškodbe do okrevanja – hitro, brez zapletov

Maj, 36-letni rekreativni športnik, je septembra sklenil zdravstveno zavarovanje. Že teden dni pozneje si je na košarki poškodoval koleno. S pomočjo asistenčnega centra je v dveh mesecih opravil vse: pregled, MRI, artroskopijo in fizioterapijo. »Vse je potekalo hitro, brez zapletov, jaz pa sem se lahko vrnil na delo in trening,« pripoveduje.

Zaradi dodatnega nezgodnega zavarovanja je prejel še izplačilo v višini 6.500 evrov – za poškodbo in čas okrevanja. Takšnih zgodb je pri Varuhu zdravja vse več.

Naročnik oglasne vsebine je Vzajemna