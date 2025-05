Kako se znebiti teh požrešnih škodljivcev na vrtu?

Polži so med najpogostejšimi škodljivci na vrtu in ena izmed največjih nadlog za vrtnarja. Zlahka uničijo več tednov trdega dela na vrtu. Sadike izginejo čez noč, listi za njimi ostanejo polni lukenj in pridelki objedeni. Največ škode povzročijo na mladih sadikah in oslabelih rastlinah.

Gre za počasne, a izredno požrešne živali, ki se na vrtu prehranjujejo z različnimi vrstami rastlin. Najpogostejši v Sloveniji so španski lazarji, vrtni lazarji in veliki vrtni polži (imajo hišico, a so večinoma manj škodljivi). Pri tem je dobro vedeti, da je veliki vrtni polž (Helix pomatia) zaščitena vrsta, zato jih ne smemo loviti. Če nam dela na vrtu preglavice, ga raje poberemo in odnesemo v njegovo naravno okolje.

