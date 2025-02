Kako se pripraviti na zimske počitnice

Zimske počitnice so pred vrati, za prave zimske radosti pa bo marsikdo skočil čez mejo, na večja in bolj zasnežena smučišča. A tako kot pri vsakem potovanju in izletu je tudi pri smučarskih počitnicah morda še najbolj pomembna priprava. Tisto, česar ne predvidimo, je običajno največji izziv.

Pri izbiri idealnega smučišča upoštevajte svoje smučarske sposobnosti. Če ste začetnik, izberite smučišča s širokimi in lažjimi progami, kjer boste lahko brezskrbno vadili. Napredni smučarji in deskarji pa boste zagotovo uživali na zahtevnejših terenih, daljših progah ali celo smučiščih za prosto smučanje. Cena smučarskih vozovnic, oddaljenost destinacije in trajanje počitnic pa so še drugi dejavniki, ki vplivajo na vašo odločitev.

V Sloveniji priporočamo, da imate na smučišču vsaj zavarovanje odgovornosti, saj lahko v primeru poškodbe drugega smučarja finančno odgovarjate za nastalo škodo. V tujini so takšni odškodninski zahtevki lahko precej višji, zato je na smučiščih v Italiji zavarovanje odgovornosti že obvezno. Če se odpravljate v tujino, je pri Zavarovalnici Triglav zavarovanje odgovornosti že vključeno v vse pakete zavarovanja potovanj v tujino.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav, d. d.