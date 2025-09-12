Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Ste opazili nenavadne madeže na steni in neprijeten vonj v prostoru ali stanovanju? To so pogosto prvi znaki čezmerne vlage, ki lahko vodi v pojav plesni. Vlaga in plesen sta namreč med najpogostejšimi nevšečnostmi v stanovanjskih prostorih. Ne vplivata zgolj na estetiko doma, temveč tudi na zdravje in dobro počutje stanovalcev, saj vdihavanje spor plesni lahko povzroča dihalne težave, alergijske reakcije in dolgoročno tudi zdravstvene zaplete, še posebej pri otrocih, starejših in kroničnih bolnikih. Poleg tega plesen poškoduje stene, pohištvo in tekstil. Posledice? Še več sitnosti in dodatnih, nepotrebnih stroškov.

Kje se vlaga najraje zadržuje

Vlaga rada nastaja v kotičkih sten. Zanimivo pa je, da ta težava ne prizadene le starejših stavb, ampak tudi sodobne, energijsko učinkovite hiše. Razlog je predvsem v dobri zatesnjenosti, ki sicer poskrbi za nižje stroške ogrevanja, a hkrati zadržujejo vlago v notranjosti.

Najpogosteje jo najdemo tam, kjer je največ pare, na primer v kopalnicah, kuhinjah in spalnicah. Pogosto k temu prispevamo tudi sami, ker premalo ali slabo prezračujemo prostore (pogosto pustimo okna priprta le za nekaj minut, kar ne zadostuje za popolno izmenjavo zraka, ali pa sploh ne zračimo) in tako ustvarimo popolne razmere za nastanek in širitev plesni. Dobra novica pa je, da se temu lahko izognemo.

