Kako posodobiti zastarelo programsko opremo Microsoft?

Ti sistemi pogosto ostajajo funkcionalni in dragoceni, zlasti kadar so implementirani premišljeno in vključeni v širšo IT-strategijo. Vendar pa je z razvojem digitalnih strategij nujno treba znova oceniti, kako sta ti orodji usklajeni s trenutnimi in dolgoročnimi poslovnimi potrebami.

Zastarele Microsoftove aplikacije, čeprav so bile nekoč ključne za poslovne procese, lahko sčasoma postanejo breme. Starejšim sistemom pogosto primanjkuje ključnih varnostnih posodobitev, kar organizacije naredi bolj ranljive za kibernetske grožnje. Zaradi tega običajno zahtevajo več pozornosti na področjih varnosti, združljivosti in skladnosti – kar prinaša dodatne naloge in izzive. Premišljen, fazni pristop k posodabljanju organizacijam omogoča ohranjanje operativne stabilnosti ob hkratni pripravi na dolgoročno rast in inovacije.

