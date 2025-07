Kako nepotrebni stroški jedo denar podjetjem v Sloveniji? Lahko bi prihranili do 9 milijonov na leto!

In dosegle občutne prihranke. Na Češkem so javni subjekti prihranili več kot 9 milijonov evrov, na Slovaškem pa ta številka presega 5 milijonov evrov.

Ker digitalna preobrazba postaja nujna, finančna disciplina pa se zaostruje, je nabava programske opreme prešla iz rutinskega nakupa v ključno sestavino strateškega poslovnega načrtovanja. Od podjetij se pričakuje, da bodo hkrati agilna, usklajena in učinkovita. V tem kontekstu ima način pridobivanja licenc za programsko opremo ključno vlogo pri operativni uspešnosti in finančnem zdravju organizacije.

Ena od ključnih odločitev organizacij je, ali bodo licence kupile neposredno pri ponudniku programske opreme in njegovih partnerjih ali pa bodo raziskale posredne (sekundarne) distribucijske kanale za nakup rabljenih, trajnih licenc s sekundarnega trga. Razumevanje razlik, prednosti in kompromisov posameznega modela je ključno za sodobna podjetja, ki želijo najti pravo ravnovesje med stroški in funkcionalnostjo.

